MOU, La prossima estate voglio tornare a lavorare. Su Pinto...

José Mourinho assiste al Gp in Portogallo e torna a parlare tra passato e futuro. Di sicuro lo Special One non ha intenzione di restare un'altra stagione a guardare, dopo l'addio alla Roma in questa: "Non ho un club, sono libero ma voglio lavorare, la prossima estate voglio lavorare. Un ritorno in Portogallo? Il calcio è la mia vita, posso allenare ovunque", le sue parole riportate da Record.

Da A Bola invece ha detto: "Difficile capire come un allenatore che raggiunge due finali europee di fila venga esonerato. Questa è l'unica cosa strana. Che penso delle parole di Tiago Pinto su di me? "Le interviste al signor Tiago Pinto, sinceramente, non perdo un secondo né a leggerle né ad ascoltarle, non mi interessano per niente. Ciò che dice o pensa mi dice poco, per non dire nulla. Non ho alcun interesse”.

Le parole pronunciate da Thiago Pinto sono state queste: "Mourinho sa benissimo che nel corso di quei due anni e mezzo sono stato un soldato. È normale che, soprattutto durante il calciomercato, nel rapporto fra allenatore e direttore sportivo ci sia un po' di casino, ma lui sa perfettamente che fino alla fine sono stato leale a lui, alla società e al progetto. Possiamo anche avere idee diverse, ma si può lavorare insieme. Ci sono cose che succedono durante la stagione, quando le cose non vanno bene vanno fatte delle valutazioni, tutte le decisioni prese sono state collettive, abbiamo anche vinto 3-4 partite di fila dopo quella partita"