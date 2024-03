MILAN, Non solo Amrabat. Nel mirino anche Walace

FirenzeViola.it

Sofyan Amrabat è entrato nel mirino del Milan per la prossima stagione. Lo fa sapere Tuttosport, spiegando però che l'ex Fiorentina (ancora di proprietà dei viola) non è l'unica opzione per la mediana. Il quotidiano fa sapere che la dirigenza rossonera sta già vagliando le alternative e tra queste c'è anche Walace, messosi in luce negli ultimi anni all'Udinese. Un altro profilo che piace a Moncada e Furlani è quello di Renato Veiga del Basilea.