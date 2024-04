IMPALLOMENI, Rinnovo De Rossi? Ecco cosa ha pesato

FirenzeViola.it

L’ex calciatore e giornalista, Stefano Impallomeni, ha parlato a TMW Radio del rinnovo di De Rossi con la Roma: “Mister presente e futuro. Molto bene, me lo aspettavo indipendentemente dai risultati. Credo sia la scelta giusta. Ora in bocca al lupo e buon lavoro. Credo sia una scelta giusta perché devi preparare il futuro adesso, al di là di come finirà stasera. Per me ha pesato nella testa degli americani che bisognava cambiare corso dopo Mourinho. De Rossi ha conquistato Ryan Friedkin. Oltre alle abilità nel mettere le cose ha posto, è stato confermato perché lo vedono un profilo moderno".