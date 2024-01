GIUNTOLI, Vlahovic? Non è in vendita. Terracciano...

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima della partita contro la Salernitana valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia ha parlato così: "La partita è molto importante, teniamo molto alla competizione e speriamo di poter fare bene".

L'Arsenal ha fatto offerte per Vlahovic?

"Non sappiamo niente, Vlahovic non è sul mercato".

Terracciano interessa?

"In questo momento non abbiamo occasioni ideali né tecnicamente né economicamente parlando".