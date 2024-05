CURVA FIESOLE, Dura nota: "Perché non andremo a Cagliari: ci vuole rispetto"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dura nota della Curva Fiesole sull'organizzazione di Cagliari-Fiorentina e la disponibilità di biglietti per la Unipol Domus Arena comunicata solo lunedì alle 19. Questo il contenuto del messaggio condiviso via social: "Lunedì alle 19 ci arrivata la notizia che la trasferta di Cagliari che in principio era stata vietata, sarà invece aperta agli ospiti, con assurde modalità di vendita dei biglietti.

A due giorni dalla partita, pensare che delle persone che lavorano possano organizzare una trasferta infrasettimanale di questo tipo è fuori da ogni logica.

La realtà è che dei tifosi non frega niente a nessuno, nonostante sia evidente che son gli unici soggetti che ancora tengono in vita questo circo.

Non andremo a Cagliari. Ci vuole rispetto per chi ha passione e viaggia per la propria squadra!".