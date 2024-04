BRIZI, Vinse il 2° scudetto: Macerata gli intitola lo stadio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Giuseppe "Pino" Brizi ha scritto pagine importanti nella Fiorentina in quindici anni di militanza e 389 presenze, culminate con la vittoria del secondo scudetto. Brizi, grande tifoso viola fin da bambino, nella sua carriera ha indossato solo un'altra maglia, quella della Maceratese. Scomparso nel 2022 all'età di 80 anni, proprio la città marchigiana gli dedica lo stadio Helvia Recina. La cerimonia di intitolazione a colui che veniva definito "signore del calcio" si terrà alle 15.30 di domani; previsto anche un triangolare tra Maceratese, Robur e Porto Recanati.

"Siamo orgogliosi di intitolare lo stadio comunale a Brizi, un maceratese che ha dato lustro alla città e che dallo sport locale è arrivato a toccare la sfera del calcio nazionale dimostrando nel campo, come nella vita, i solidi e sani valori dello sport – ha detto il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, come riportato da La Nazione - Un uomo e uno sportivo che tanti giovani potranno continuare a prendere d’esempio anche grazie a questo omaggio".

Gianluca Brizi, figlio del campione viola ha invece detto, sempre riportato dall'edizione on line del quotidiano: “Un riconoscimento meritato, perché mio padre non ha mai dimenticato la sua città e anzi ne è sempre andato orgoglioso. Ma soprattutto questa intitolazione non è tanto alla persona, lui era schivo e riservato, quanto per l'esempio che ha lasciato di sportività, correttezza, fair play, lealtà, probità. tutti i valori fondanti dello sport. In più, il suo attaccamento ai colori sociali, la fedeltà alla squadra”.