ARTHUR, La Fiorentina non eserciterà riscatto da 20mln

© foto di Federico De Luca

Come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano su X, la Fiorentina non eserciterà l'opzione per il riscatto da 20 milioni di euro di Arthur, centrocampista in prestito dalla Juventus. Il brasiliano farà ritorno in bianconero, come fatto capire anche dall'agente del calciatore qualche giorno fa, poi ragionerà con il club quale altra soluzione prendere per il suo futuro.