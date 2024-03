FIORENTINA-MILAN 1-2, RIVIVI IL LIVE DI FV!

Fonte: cronaca a cura del nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FINE SECONDO TEMPO

93' - PULISIC! Servito in verticale fa partire il mancino potente: para Terracciano

92' - Giallo anche per Loftus-Cheek che dà una manata a Mandragora

90' - L'arbitro concede cinque minuti di recupero

89'- Ammonito Tomori per aver ritardato la ripresa del gioco

88' - Bella sponda di Nzola per Barak che entra in area e prova un passaggio improbabile su cui non si immola nessuno: sbaglia tutto il ceco

87' - Ultimi due cambi per la Fiorentina: fuori Martinez Quarta e Ikone, dentro Barak e Sottil

86' - Gonzalez prova la cavalcata con un sombrero su Calabria: palla al centro per Nzola che viene anticipato da Tomori

84' - La Fiorentina gestisce il pallone alla ricerca di spazi ma il tempo stringe

82' - Nel Milan entra l'ex di turno Jovic ed esce Giroud

80' - Piccolo battibecco fra Italiano e un tifoso nel parterre di tribuna

78' - Cambio per la Fiorentina: entra Nzola ed esce Beltran

77' - Duncan ferma irregolarmente Bennacer sulla fascia. Fallo per il Milan

75' - GOL ANNULLATO AL MILAN! Pulisic calcia indisturbato dopo il contropiede del Milan, ma lo statunitense era stato servito in fuorigioco

72' - Cambio per il Milan: fuori Chukwueze, dentro Pulisic

71' - MANDRAGORA! Servito in verticale il centrocampista prova il pallonetto e Maignan devia per l'ennesima volta

68' - Doppio cambio per la Fiorentina: Kayode per Dodo e Gonzalez per Kouame

66' - ANCORA BELOTTI! Altro tentativo di testa da parte del centravanti che non riesce a sorprendere Maignan

65' - Intanto il dato ufficiale degli spettatori presenti al Franchi dice che sugli spalti questa sera ci sono 34.273 tifosi

63' - BELOTTI! Duncan serve il Gallo che scaraventa un pallone potentissimo su Maignan che fa una parata pazzesca!

61' - Doppio cambio per il Milan: fuori Reijnders e Leao, dentro Okafor e Musah

58' - KOUAME! Gioco di prestigio dell'ivoriano che entra in area dalla sinistra, poi calcia e trova la deviazione di Belotti che stava per finire in rete: ma l'ex Torino era in fuorigioco

57' - Ci prova Ikone col mancino a giro dalla sinistra: Maignan para facilmente

55' - Possesso palla prolungato del Milan che dalla trequarti viola torna nella propria metà campo fino a ripartire da Maignan

53' - ALTRO GOL DEL MILAN! LEAO! La difesa della Fiorentina si apre e il portoghese ne approfitta per partire in contropiede saltando Milenkovic come un birillo, poi scarta Terracciano e appoggia in rete! 2-1 per il Milan

51' - Adesso la Fiorentina sembra aver preso fiducia in attacco e cerca con insistenza di sorprendere la retroguardia avversaria

49 - GOOOOOOLLLLLLL|!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!!! GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!! DUNCAAAAAAAAANNNNN!!!!!!!! Risposta immediata della Fiorentina con il ghanese che da fuori area piazza all'anagolo della porta col mancino! Si torna in parità: 1-1

46' - GOL DEL MILAN! LOFTUS-CHEEK! Leao di tacco serve splendidamente in area l'inglese che spedisce in rete! È 1-0 per il Milan

45' - Si riparte! Cambio nel Milan: Thiaw lascia spazio a Gabbia

INIZIO SECONDO TEMPO

--- INTERVALLO ---

FINE PRIMO TEMPO

43' - GIROUD! Leao serve dentro l'area il francese che però scodella alto e si mangia il gol dell'1-0

42' - LEAO! Bevuti Milenkovic e Dodo, il portoghese fa partire la conclusione: miracoloso Terracciano

41' - Italiano alza la voce dalla panchina e si becca il richiamo verbale dell'arbitro che si avvicina per parlargli

40' - Duncan ferma Loftus-Cheek irregolarmente a centrocampo. Punizione per il Milan

38' - Martinez Quarta cerca un complicato colpo di tacco in area, riparte in velocità il Milan ma Leao fallisce il controllo in corsa favorendo l'intervento di Terracciano

36' - Beltran si gira in un fazzoletto e prova a servire a rimorchio Ikone, ma fa buona guardia Thiaw. Ricomincia da dietro l'azione della squadra di Pioli

34' - Belotti servito esternamente da Beltran cerca il traversone a tagliare l'area ma non ne approfitta nessuno

32' - LEAO! L'esterno rossonero si inserisce in area e calcia preciso sul primo palo, ma Terracciano c'è

29' - Proteste della Fiorentina che chiede un tocco di mano di Tomori su un tiro di Belotti ma l’arbitro non è d’accordo

28' - IKONE! Sul corner calciato corto cerca il primo palo l'ex Lille dopo un bel movimento a rientrare per concludere col sinistro, palla sull'esterno della rete

27'- BELOTTI! Gran palla in verticale di Ikone per il centravanti che tutto solo davanti a Maignan si fa respingere la conclusione dal portiere

25' - Il Milan prova a costruire dal basso in cerca di spazi

23' - Ammonito Martinez Quarta che abbatte Leao nel lato corto di sinistra dell'area viola

21' - Biraghi batte la punizione servendo rasoterra Duncan che si aggiusta il pallone e calcia potente, ma il suo tiro viene deviato in angolo

20' - Kouame prova a saltare Thiaw che lo abbatte al limite dell'area e si prende l'ammonizione

17' - LOFTUS-CHEEK! Altro colpo di testa salvato da Terracciano che respinge su Leao il quale, sorpreso, non riesce a infilare in rete

16' - CHUKWUEZE! Leao mette il traversone e il nigeriano devia pericolosamente in porta: Terracciano respinge

15' - In curva Fiesole vengono esposti altri striscioni: "Joe, questa ti sarebbe piaciuta: sei uno dei tifosi che la Curva saluta!”

13' - Giallo per Biraghi che stende Chukwueze sulla trequarti viola

11' - LEAO! Il portoghese si bene Biraghi con un gioco di prestigio, ma apre troppo il destro e conclude di poco oltre il secondo palo

9' - Kouame prova a tenere in campo un pallone complicato sulla fascia sinistra ma non ci riesce. Rimessa per il Milan

7' - GIROUD! Grande cavalcata di Chukwueze il quale serve il francese che di prova a sorprendere Terracciano di prima, ma il portiere blocca

5' - Lancio preciso con i piedi di Maignan in direzione di Chukwueze, contenuto bene da Martinez Quarta. Deve ripartire da dietro la squadra di Pioli

3' - Bel numero di Reijnders che si libera della marcatura e mette in mezzo un pallone interessante, intercettato da Milenkovic che si rifugia in calcio d'angolo

0' - Si comincia!

INIZIO PRIMO TEMPO

20:47 - Un minuto di silenzio per Barone che si è concluso con gli applausi di tutti gli spettatori presenti sugli spalti e da dei palloncini bianchi fatti volare in cielo

20:48 - Suggestiva coreografia al Franchi come da premesse: in curva Fiesole è stata rappresentata una rondine che apre le ali e vola in cielo (come scritto negli striscioni esposti poco prima), mentre in Maratona è apparsa la frase che richiama l'Inno Viola: "Vanto e Gloria". Sotto la curva ecco uno striscione con la frase: "Rondini di libertà nel becco i gigli... di Firenze ricordiamo i meglio figli". Tutto ovviamente dedicato a Joe Barone

20:38 - Manca sempre meno all'inizio della sfida, intanto vi riproponiamo le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikone, Beltran, Kouame; Belotti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

20:32 - Lo stadio ha appena omaggiato Barone con tre striscioni esposti in curva Fiesole che recitavano: "Per abbracciare chi questo giglio ha amato, come una rondine vola alto il nostro pensiero: mai dimenticheremo chi troppo presto ci ha lasciato”. Il tabellone segnapunti nel frattempo ha trasmesso un video che ripercorreva l'avventura del dg a Firenze. Applausi da parte di tutto lo stadio: clima da brividi

20:30 - Un saluto ai lettori e le lettrici di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Milan, gara valida per la trentesima giornata di campionato dal tasso di emotività molto alto poiché la prima, per quanto riguarda la prima squadra maschile, senza Joe Barone