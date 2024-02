BOL-FIO, Notte fonda al Dall'Ara, la Viola cade 2-0

Fonte: dal nostro inviato a Bologna - Andrea Giannattasio

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina esce sconfitta nel punteggio e nel morale dal recupero della 21a giornata contro il Bologna: ai rossoblù basta un gol di Orsolini al 12’ del primo tempo e uno in pieno recipero di Odgaard (95') per vincere la partita 2-0 e per ricacciare i viola a -5 in classifica. Biraghi e compagni con questo ko restano al 7° posto e vedono allontanarsi proprio la squadra di Motta.

La Viola prova a pungere al 6’ con Ikoné (diagonale fuori) ma poi poco dopo deve soccombere su un lancio di Ferguson per il numero 7 rossoblù che in diagonale sul secondo palo fa secco Terracciano, facendosi beffe della difesa viola e in particolare di Biraghi. I viola non rispondono (meriterebbero un rigore per un fallo su Gonzalez) e al 36’ solo il Var annulla a Orsolini il gol del 2-0 su punizione (fuorigioco di Posch).

Nella ripresa non cambia il canovaccio del match: Bologna in domino pressoché totale del gioco e viola che provano a farsi vedere in contropiede. L’unica azione degna di nota dei viola da segnalare è una punizione di Biraghi parata da Ravaglia e un colpo di testa di Nzola di poco fuori. Per il resto monologo rossoblù che al 5’ di recupero trova il bis in contropiede con Odgaard che le permette di festeggiare la terza vittoria di fila e l’avvicinamento alle zone alte della classifica.

Per la Fiorentina non sembra ancora passata la crisi e la sensazione è che la lotta per l’Europa stia davvero iniziando a farsi molto dura.