CORVINO, Vi spiego mio metodo ed evoluzione scouting

FirenzeViola.it

L'ex direttore generale della Fiorentina, ora al Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato agli studenti del Corso di laurea in Diritto e Management dello Sport in un incontro intitolato “Ieri, oggi, domani: il metodo Corvino. L’evoluzione dello scouting in Italia”. Il dirigente ha spiegato il suo metodo così, secondo le parole riportate da pianetalecce.it:

"Metodo Corvino ed evoluzione dello scouting sono due argomenti che si intrecciano. Ogni responsabile ha un suo modello, ognuno ha una strada per arrivare a Roma. L’unica cosa che mi manca è lo Scudetto e magari facendo altre scelte ci sarei arrivato. Il mio metodo mi ha permesso di ottenere 8 titoli italiani a Lecce nel settore giovanile. Altri titoli li ho vinti altrove (a Firenze, ndr): perché devo cambiarlo? È un modello che certamente ho dovuto migliorare nel tempo per restare al passo, non sono certo un integralista. Faccio uso di statistiche, documentazioni e tutto ciò che serve. I dati possono aiutare, però non determinano la mia scelta: alzo i tacchi, prima cerco in casa e poi vado all’estero. Non impongo né formazione né modulo: quando prendo un allenatore, so per certo che condivide le mie idee".