MEDIACOM, NY COSMOS E ITALO-AMERICANI: GLI USA SI PREPARANO PER L'ULTIMO SALUTO A BARONE

C’è una città intera, o per meglio dire una comunità, che sta aspettando in queste ore di poter dare il suo ultimo saluto a Joe Barone ed è chiaramente la larga fetta di cittadini italo-americani residenti a New York. La salma del direttore generale arriverà nella “Grande Mela” nel corso delle prossime ore e il programma legato all’ultimo viaggio americano del dirigente è già stato scandito: camera ardente domani tra le 14 e le 19 (orario locale) presso la Chiesa cattolica “Sacred Hearts&St.Stephan” del quartiere di Brooklyn - dove un Joe di appena 8 anni si era trasferito assieme alla famiglia in cerca di fortuna agli inizi degli anni ’70 - la messa dopodomani nelle medesima basilica alle ore 10 e, successivamente, la tumulazione nel cimitero di Green Wood.

Molte le personalità attese al triste evento, che sarà peraltro possibile seguire in diretta streaming (in particolare la messa funebre): oltre al presidente Commisso - che volerà domani negli Usa assieme a Ferrari, Pradè e al dottor Pengue - saranno presenti il figlio del presidente Joseph, una larga fetta dei dipendenti della Mediacom e dei New York Cosmos (dei quali Barone è stato a lungo dirigente prima di iniziare la sua avventura alla Fiorentina nel 2019) e una nutrita rappresentanza della comunità italo-americana, alla quale inevitabilmente Joe Barone era molto legato.

Ma la vera sorpresa, tra domani e martedì, potrebbe arrivare dalla Nazionale italiana. Gli azzurri questa sera (alle ore 21 locali) saranno di scena alla Red Bull Arena dove affronteranno in amichevole l’Ecuador - ultimo impegno negli States prima di tornare in Italia - e non è escluso che quantomeno alla terza veglia funebre di questo lunghissimo funerale possa esserci qualche volto noto anche della Federazione. Tra di essi il presidente della FIGC Gravina ma anche - visto che non ha avuto modo di salutarlo al Viola Park lo scorso mercoledì - Jack Bonaventura, l’unico viola convocato dal ct Spalletti, a sua volta uno dei nomi attesi (splendide le parole del commissario tecnico su Barone pochi giorni fa: “Ha influenzato più il calcio lui in questi cinque anni che tanti altri in una vita”). Tuttti, per un ultimo abbraccio mai così partecipato.