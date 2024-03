LIVE FV, BARONE RICOVERATO A MILANO: I FIGLI ARRIVANO AL SAN RAFFAELE

Fonte: Dall'inviato all'Ospedale San Raffaele di Milano, Tommaso Loreto

© foto di pietro.lazzerini

10:32 - Continuano ad arrivare smentite circa l'eventuale arrivo in Italia del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, per stare al fianco del dg viola Barone. Mister Mediacom avrebbe voluto essere al fianco del suo braccio destro con tutto se stesso ma l'età, le condizioni ancora precarie di salute e quelle ambientali in Italia al momento non agevolano l'arrivo.

10:17 - Sono momenti concitati e ancora di forte preoccupazione in casa Fiorentina per le condizioni di salute del dg Joe Barone. Lo si capisce dalla passeggiata nervosa che ha visto protagonisti in questi minuti il responsabile delle comunicazioni Ferrari e il dottor Pengue.

10:10 - E' tornato anche l'agente Alessandro Moggi (manager, tra gli altri, di Nico Gonzalez) all'ospedale San Raffaele di Milano dove da ieri si trova ricoverato in gravi condizioni il dg viola Joe Barone.

9:44 - Al momento non sono previsti nuovi bollettini a stretto giro di posta. La famiglia di Joe Barone, dalla moglie Camilla ai figli, Pietro, Giuseppe, Salvatore e Gabriella, sono tutti all'interno del San Raffaele in attesa di novità. A Milano sono rimasti anche il direttore sportivo Daniele Pradè e Alessandro Ferrari: sono stati loro ad accogliere i figli al momento dell'arrivo presso l'ospedale milanese.

8:49 - All'ospedale San Raffaele fin dalle prime luci dell'alba è presente anche Giovanni Nigro, noto costruttore che ha realizzato il Viola Park, amico personale di Joe Barone e da ieri presente a Milano per stare vicino al direttore generale.

8:36 - Mentre il dg Barone si trova ancora ricoverato, al suo capezzale sono arrivati i figli partiti ieri dal New Jersey. A Milano è presente da ieri sera anche la moglie Camilla, partita direttamente da Firenze dove aveva raggiunto il marito circa un mese fa.

Joe Barone si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che lo ha colpito nel pomeriggio di ieri, a poche ore da Atalanta-Fiorentina, partita poi rinviata su espressa richiesta del club viola. Dopo una lunga e tragica giornata, il direttore generale è stato operato alle coronarie, operazione che ha superato pur restano in condizioni "critiche ma stabili" come riferito intorno alle 22 di ieri direttamente dalla Fiorentina tramite un comunicato ufficiale.

La speranza di tutti i tifosi della Fiorentina di poter vedere presto il dirigente fuori pericolo, riparte dalla cronaca di oggi, con FirenzeViola che oltre a stringersi intorno ai parenti di Barone e a tutta la famiglia viola, seguirà in diretta da Milano con aggiornamenti continui queste ore concitate di cronaca che purtroppo non hanno niente a che fare col calcio giocato.