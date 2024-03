DOPO PIOLI, ORA TOCCA A BIRAGHI: LA RIPARTENZA DELLA VIOLA PASSA DA LUI

FirenzeViola.it

E' stato l'uomo che, subito dopo Italiano, ha preso la parola questa mattina al Viola Park, nel momento in cui si è trattato di rompere il ghiaccio e di tornare - se pur a fatica - al lavoro in un clima ancora funestato dal dolore. E' stato quello che ieri, in mezzo ad un fiume umano di diecimila persone nell'arco di dodici ore, ha depositato sul feretro di Barone una maglia viola con il cognome del dg e il numero 10 al centro e tutte le firme dei giocatori della prima squadra. E' stato, forse, colui il quale si è reso autore di uno dei post via social più toccanti che hanno dato l'addio a Joe. Un amico, per lui, prima che un dirigente.

Cristiano Biraghi d'ora in poi per la Fiorentina non potrà essere più solo un capitano. Ma dovrà sforzarsi con tutto se stesso per diventare quella figura che, come Pioli sei anni fa dopo la tragedia Astori, attraverso le sue parole riesca a ridare mordente a un gruppo perso e a scuotere le coscienze di un’intera città. Il rapporto tra il terzino e Firenze, del resto, non è mai stato semplice. Anche in annate più che positive sotto l'aspetto dei numeri e delle chiamate in Nazionale (prima di Bonaventura, per anni Biraghi è stato l'unico giocatore viola preso in considerazione dai vari ct), la critica per il numero 3 è sempre arrivata. Alcune volte (tante) in modo fin troppo immeritato.

Ma a questo, Biraghi, ci ha fatto l'abitudine. Così come, purtroppo, alle tragedie calcistiche, visto che al pari di Milenkovic (ma anche dei membri del gruppo logistico, dello staff medico e dell'ufficio stampa della Fiorentina, spesso dimenticati in questi giorni) Cristiano è stato costretto a vivere sulla sua pelle dopo la morte di Astori del 2018 anche quella di Barone poco più di 48 ore fa: "Ciao Joe, anche tu purtroppo come Davide mi hai fatto questo brutto scherzo di andartene via senza salutarmi!" ha scritto via Instagram il capitano, uno che col tempo ha creato attorno a sé una scorza talmente dura e impermeabile (resistente perfino ai dolori più forti) da poterla a questo punto mettere a disposizione di tutta la Fiorentina. Barone non avrebbe avuto dubbi su chi puntare in un momento così.