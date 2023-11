FirenzeViola.it

Dipende sempre tutto dai punti di vista, tanto più a bocce ferme (e ci perdonerete il francesismo). Tempo di sosta, di nazionali, e fa capolino puntuale il mercato invernale, quello di riparazione, quello determinato anche e soprattutto da come uno c’arriva. In tal senso il fatto che la Fiorentina si goda un insperato quinto posto non può che favorire qualche sogno, certamente condizionato da paletti economici arcinoti, ma pur sempre legittimo se - anche e soprattutto nello sport - l’appetito vien mangiando.

Così mentre Italiano si prepara a lavorare e limare il più possibile gli spigoli dei propri attaccanti, che difficilmente dovrebbero essere interessati dalla prossima finestra di trattative invernali, intorno alla Fiorentina del 2024 fioriscono le prime ipotesi, che sia un terzino sulla destra in attesa del miglior Dodò (ma non un centrale attualmente non tra le priorità) o magari qualche rinforzo offensivo, da immaginare sulle fasce.

Diverse prospettive tra chi dovrà sfruttare al massimo questo periodo di tempo che dividerà la ripresa del campionato dalla fine dell’anno, leggere alla voce Beltran, ma anche Nzola, e chi invece a gennaio dovrà individuare i tasselli necessari per rendere più completa la scacchiera a disposizione di Italiano. Altro nome, guarda caso, in questi giorni di gran moda seppure più in tema di collezione estiva viste le mire napoletane.