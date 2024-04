COR. SPORT, La quinta punta dell'Atalanta sarebbe titolare in viola

FirenzeViola.it

Atalanta-Fiorentina, più che per il risultato (4-1 Dea maturato però in pieno recupero), per i valori visti in campo, ha mostrato la differenza in questo momento tra due realtà che a inizio anno partivano per obiettivi simili. Lo scrive anche Alberto Polverosi che, sul Corriere dello Sport fa una provocazione cinica quanto puntuale per riportare questa discrepanza di valori: "La differenza fra le due squadre non era solo di testa, di mentalità, era (è) anche tecnica: il quinto attaccante dell’Atalanta (decida il lettore chi è il quinto fra Scamacca, De Ketelaere, Lookman, Touré e Miranchuk) sarebbe titolare fisso nella Fiorentina".