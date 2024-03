RFV, Palinsesto di oggi: live dalle 14, c'è Fiorentina-Inter Femminile

Non si ferma nemmeno di domenica la programmazione di Radio FirenzeViola, la prima visual-radio dedicata interamente alle notizie sulla Fiorentina. Anche oggi infatti saremo in onda - se pur con programmazione ridotta, vista la sosta di campionato - per raccontare le ultime novità legate al mondo viola. In particolare, saremo in diretta dalle 14 alle 16 con “Firenze in campo” (a condurre ci sarà Francesco Benvenuti) e dalle 16 alle 18 con “Viola Weekend”, con l'inossidabile coppia Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo al comando.

Tra i temi da analizzare, ci sarà il delicato match di poule scudetto femminile tra la Fiorentina e l’Inter, la prima gara tra i “grandi” del mondo viola che si giocherà al Viola Park dopo la grave scomparsa del dg Joe Barone e alla presenza del presidente Rocco Commisso.