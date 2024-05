IL MIGLIORE, Nico e Arthur anche oltre il 7 in pagella

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono gli autori dei due gol i migliori in campo della Fiorentina contro il Monza secondo le pagelle dei quotidiani oggi in edicola. Nico Gonzalez e Arthur prendono solo voti sopra il 7 con qualche 7,5, grazie alla reti che hanno regalato i tre punti alla squadra di Italiano in una serata in cui ci sono pochissime insufficienze. Questi i voti nel dettaglio per i due giocatori:

Nico Gonzalez

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Repubblica Firenze: 7

La Nazione: 7

Corriere Fiorentino: 7

FirenzeViola.it: 7

Arthur

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Repubblica Firenze: 7

La Nazione: 7

Corriere Fiorentino: 7

FirenzeViola.it: 7