POESIO A RFV, Franchi quasi vuoto? Vi spiego il perché

Ernesto Poesio a Radio FirenzeViola

Il giornalista del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio, è intervenuto a “Palla al Centro” su Radio FirenzeViola per commentare di attualità viola: “Veniamo da stagioni in cui il Franchi era sicuramente più pieno, ma c’erano anche meno partite in televisione. Sappiamo quanto uno stadio pieno può dare alla squadra, solo che mi domando cosa sia stato fatto per coltivare il senso di appartenenza della gente. È indicativo che non si riempia lo stadio nonostante gli appelli. Si è creata questa situazione di non-unità perché è stata “ridotta” la tribù pur di averla totalmente acritica”.

Chi dovrebbe scendere in campo oggi?

"Chi dà più garanzie. Italiano è abituato a stupirci, quindi vediamo ma mi sembra che ormai la Fiorentina sia un po' quella che consociamo. Qualcuno è proprio scomparso fra problemi fisici e prestazioni grige. Vedi Nzola. Ormai si sono create delle gerarchie".

Meglio Dodo e Biraghi o Kayode e Parisi?

"Mi piace tanto Kayode, ma Dodo è più esperienza ed è giusto che giochi lui. Lo stesso discorso dall'altra parte: Parisi ha procurato il rigore al Genoa, forse Biraghi dà più sicurezza anche se pure lui ha le sue lacune. Ma ti assicura dei bei cross".

Come vede la metà campo viola?

"Il centrocampo della Fiorentina non ha trovato la sua identità fino ad oggi. Ed è la più grande lacuna di questa stagione. Per me il centrocampo è fondamentale, almeno per come intendo io il calcio. Mentre nelle ultime settimane è un reparto che la squadra ha iniziato a saltare, facendo lanci lunghi. Sta mancando il raccordo fra attacco e difesa. Quando Bonaventura non gira, il centrocampo fa fatica. Con Torreira si era trovata la quadra, poi lo scorso anno è stata data fiducia ad Amrabat fallendo. La scommessa Arthur sembrava intrigante ma si è un po' persa".

