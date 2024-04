CODIGNONI A RFV, Vedo i viola stanchi. Domani...

FirenzeViola.it

Manuel Codignoni a Radio FirenzeViola

Il giornalista Rai Manuel Codignoni è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", ripartendo dal pareggio di lunedì contro il Genoa: "Cosa prendiamo di buono? Che prima o poi la palla in rete ci dovrà entrare. Di tiri ne sono stati fatti tanti e per la legge dei grandi numeri - dopo quello successo a Plzen e lunedì - questa palla dovrà entrare. E se la palla dovesse entrare abbiamo visto come il Viktoria abbia delle difficoltà realizzative anche al di sopra di quelle della Fiorentina".

Ancora sulla gara contro il Genoa: "Ci sono state delle amnesie perché fondamentalmente la Fiorentina il gol lo ha regalato. Abbiamo visto situazioni difensive pericolanti, e questo mi fa pensare ad una squadra un po' stanca mentalmente".

Su chi può dar problemi al Plzen: "Secondo me non è la partita di Belotti, perché si troverà davanti una difesa schieratissima. Mi convince molto, invece, l'idea Beltran, un giocatore che apprezzo molto e che sa sempre trovarsi al posto giusto al momento giusto. Penso possa anche essere la partita di Bonaventura, perché la Fiorentina dovrà provare a tirare da fuori se vorrà essere risolutiva. E Jack ha questa giocata nelle corde".

