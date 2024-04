CALAMAI, In una settimana può cambiare la stagione viola

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento in mattinata su Radio FirenzeViola, il nostro editorialista Luca Calamai ha parlato all'interno dello spazio "Caffè nero bollente" - nel corso della trasmissione "Buongiorno Firenze" -, volgendo lo sguardo su Fiorentina-Viktoria Plzen, che mette in palio un posto in semifinale di Conference League: "Ci vorrà furore agonistico ma anche intelligenza. Sono partite che si vincono con la testa oltre che le gambe. Loro hanno esperienza internazionale, ma noi da settimane parliamo di chi sarà l'allenatore dell'anno prossimo, della nuova struttura societaria, dei giocatori in scadenza... oggi tutto ciò non conta niente.

L'attenzione di tutti deve essere sulla partita, è uno snodo fondamentale. In otto giorni si può cambiare la storia di questa stagione, prima contro il Viktoria e poi con l'Atalanta. Con la spinta giusta, tutto prenderà un colore diverso. Oggi conta solo vincere, cerchiamo di andare il più possibile al Franchi".