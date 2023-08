NZOLA, Il West Ham ci pensa per il post- Scamacca

FirenzeViola.it

A due mesi dalla finale di Praga, West Ham e Fiorentina tornano a sfidarsi, ma sul mercato: secondo quanto riportato stamani da La Gazzetta dello Sport infatti, gli Hammers stanno pensando a Mbala Nzola per sostituire Gianluca Scamacca, sempre più vicino all'Inter. In attesa di capire se i nerazzurri alzeranno l'offerta per l'attaccante classe '99, il West Ham punta quindi il centravanti dello Spezia, da tempo obiettivo di mercato della Fiorentina.