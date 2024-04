DG CASTELFIORENTINO, Difficile ripartire senza Mattia

Fonte: Dall'inviato Ludovico Mauro

Il direttore generale del Castelfiorentino, Andrea Vaglini, ha parlato delle emozioni del recupero della gara tra la sua squadra e il Lanciotto Campi allo Stadio delle Due Strade, dal 14', minuto in cui ha perso la vita in campo Mattia Giani: "Per noi è già difficile ricominciare ancora più dal 14esimo. E' un peso enorme giocare in maniera così ravvicinata. Il nostro è un gruppo giovane, i giocatori ventenni sono molto legati tra loro ed hanno visto un loro compagno perdere la vita in campo perciò c'è un senso di scoramento,dolore e dramma, sentimenti che porteranno dentro per sempre perché segnano".

Come andare avanti e come la vive il tecnico? "Sul come si va avanti non so rispondere, si fa una grande fatica, abbiamo interrotto l'attività di tutte le squadre per una settimana ed è difficile ripartire e riprogrammare il tutto. L'allenatore è una persona sensibile e legato alla famiglia di Mattia perciò in questo momento è scosso e il ruolo di riferimento per la squadra lo sta assolvendo in maniera straordinaria".

Chi era Mattia? "Era un giocatore che per qualità poteva fare un percorso diverso da professionista. Era il ragazzo che tutti i padri vorrebbero come fidanzato della propria figlia, era il più anziano e rappresentava un riferimento per gli altri per la professionalità e la disponibilità con compagni ed anche con il custode, sensibilità ed educazione quasi da mosca bianca in certi contesti"

Gli dedicherete un torneo? "La tragedia è ancora molto fresca ma qualcosa la faremo perché Mattia se lo merita. Voglio ringraziare la dignità della famiglia che ha vissuto la tragedia in diretta"