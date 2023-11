BALDANZI, Viola? In estate si parla molto di mercato

FirenzeViola.it

Il giocatore dell'Empoli, Tommaso Baldanzi, ha parlato in una lunga intervista a Tuttomercatoweb, parlando anche del suo futuro e dell'accostamento alla Fiorentina in estate. Ecco i passaggi salienti: "Sono tanto riconoscente all'Empoli. E' il tredicesimo anno che sono qui, sono passati tanti allenatori e dirigenti. Sono riconoscente al massimo e voglio un sacco di bene a questa maglia. La amerò per sempre".

Quali sono i suoi sogni per il futuro?

"Sinceramente non ne ho qualcuno in particolare. Mi piace molto questo sport e spero di poterlo fare per tanti anni al massimo".

In estate c'è stata la trattativa con la Fiorentina che come confermato da più parti era a un buon punto. Come l'ha vissuta?

"Sinceramente non lo so. In estate si parla molto di mercato ma non ne parlo io personalmente quindi non ne so molto. Sono molto contento di essere rimasto qui a Empoli, mi ha fatto molto piacere continuare a far parte di questa società Sono molto felice di essere qui e voglio raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Tanti giocatori nati a Empoli si sono poi trasferiti in una big. Vede uno step intermedio prima di approdare a un grandissimo club italiano o europeo?

"Non so se sono pronto perché non spetta a me giudicarlo. Penso che ci saranno degli step da fare, alcuni lo hanno fatto, altri no, ma il mio step giusto in questo momento è l'Empoli: sono felice di essere qui e lavorare in azzurro".