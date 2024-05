AG. MINA, A Cagliari sta bene, in viola poca fiducia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex Fiorentina Yerry Mina nelle ultime giornate sta aiutando il Cagliari non solo con le sue prestazioni difensive: all'attivo anche due gol per due pareggi importanti che hanno permesso a Ranieri e ai suoi ragazzi di fare altri due passettini verso la salvezza. "Ma il gol per lui è una novità: ricordate il Mondiale in Russia?", ha detto a TMW il suo procuratore, Simone Rondanini. Lì però segnava soprattutto di testa "E' vero... Ma quello di ieri è stato un bel gol, grande reazione nell'area avversaria. Peccato non sia servito per il successo".

Però perde anche poco: nelle ultime undici partite solo due sconfitte, le uniche due in cui non c'era Mina "A Cagliari si trova bene e lui è un leader, in tutto e per tutto. Il Cagliari aveva bisogno di questa personalità e mister Ranieri è uno dei più grandi al mondo, sa quello che sceglie. E' arrivato a Cagliari e l'allenatore gli ha dato subito la possibilità di essere titolare, le prime gare sono state difficili ma poi si è adattato alla squadra e la squadra a lui".

Anche con la piazza è scattato un bel feeling "E' veramente contento di questa avventura, parla di Ranieri come di uno dei migliori allenatori mai avuti. La piazza, la gente, è tutta vicina a lui, c'è sempre aria di sole e di mare e per un sudamericano non è un aspetto da sottovalutare. Adesso spera soltanto di raggiungere l'obiettivo: la salvezza del Cagliari".

E il futuro? "Il Cagliari ha la possibilità esercitando una opzione di far scattare il contratto anche per la prossima stagione. Qualche chiamata è arrivata, non lo nascondo, vediamo cosa emergerà del mercato. Però ripeto: ora la cosa più importante è la salvezza del Cagliari. E a Cagliari si trova benissimo".

Cosa non ha funzionato alla Fiorentina? "Non ha avuto la fiducia e lo spazio necessario per far vedere le sue doti, tutto qui. La Fiorentina ha disputato una grande prima parte di stagione e in quel momento Italiano ha deciso di continuare a puntare su altri calciatori concedendogli pochissimo spazio".