ZANIOLO, Ai viola ora circa 400mila euro per una norma

Tra gli articoli più cliccati oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato quello ai ricavi della Fiorentina che deriveranno dalla cessione di Nicolò Zaniolo al Galatasaray. Secondo quanto riferito stamani da La Nazione, dalla cessione del classe '99 al Gala arriverà ne beneficerà anche la Fiorentina, grazie al contributo di solidarietà previsto in questi casi per i club che hanno contribuito alla formazione del calciatore. Zaniolo ha infatti trascorso sei anni (dal 2010 al 2016) nel settore giovanile della Fiorentina per cui, visto che nell'affare Roma-Galatasaray sono in ballo 20 milioni, 400mila euro finiranno nelle casse del club di Rocco Commisso.

