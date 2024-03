TRA CITY E PSG: VIOLA TRA LE PIÙ DOMINANTI IN EUROPA. I NUMERI CONFERMANO, LA STRADA È GIUSTA

Fonte: ha collaborato Luca Masini (match analyst)

Cosa si intende per "controllo del gioco"? Cosa vuol dire "dominare una partita"? Concetti che, sebbene spesso abbiamo chiaro in mente vedendo come l'Inter stia tritando più o meno tutte le avversarie in Italia (stessa cosa per il City e il Liverpool in Inghilterra o non sono), rimangono spesso difficilmente traducibili in parole e numeri. Decodificare il concetto di "dominio" in una partita di calcio o in una stagione è in parte compito dei match analyst che da anni cercano i parametri che meglio riportano la predominanza di una squadra sulle altre. Da questo, da una tabella fornita da Opta, viene fuori che - colpo di scena- la Fiorentina è, numeri alla mano, una delle squadre più brave a imporre il proprio gioco in Europa.

Ma ripartiamo dal principio: cosa significa oggi, nel calcio del 2024, essere dominanti? Opta ha utilizzato due parametri per realizzare una tabella che prova a rispondere a questa atavica domanda (foto al termine dell'articolo). Da una parte viene considerata la Buildup Completion, ovvero la percentuale di passaggi completati compiuti da una squadra nella trequarti offensiva (sintomo quindi di una propensione offensiva e di un baricentro alto); dall'altra abbiamo l'opposite Buildup Completion, ovvero (all'opposto) la percentuale di passaggi completati che questa squadra concede nella propria trequarti difensiva. Incrociando questi dati in una tabella troviamo la Fiorentina lì, nel quadrante nobile tra Manchester City, Barcellona, Psg, Arsenal, Liverpool e Real Sociedad, probabilmente, nella stagione corrente, le migliori squadre dei top cinque campionati europei.

Agli antipodi rispetto al circolo dei club virtuosi troviamo Sheffild United, Cagliari, Metz, Luton, squadre che galleggiano nelle parti basse dei rispettivi campionati. Ma tornando alla Fiorentina, questo che vuol dire? Sarebbe semplicistico tradurre la tabella sentenziando la predominanza dei viola rispetto alle altre squadre anche perché l'Inter, che ha indicatori peggiori della squadra di Italiano, ne ha comunque uno migliore, quello dei punti in classifica (+33 rispetto ai viola). E ancora: come tradurre questo dato? I numeri di Opta ci dimostrano semplicemente come l'idea di calcio di Italiano (più che "difendere bene, attaccare benissimo", "attaccare bene, pressare benissimo") sia vicina a quella dei top club d'Europa. Sinonimo che la strada è quella giusta. Poi certo, il bel grafico Opta può esser spazzato via dal numero di vittorie e gol fatti che i giganti europei hanno rispetto alla Fiorentina, ma il calcio rimane comunque una scienza inesatta (in questo notare il Genoa, protagonista comunque di un'ottima stagione con Gilardino e pure "in basso a destra" in questo grafico) e a paragonare Sottil-Belotti-Ikone a Foden-Haaland-De Bruyne rischiamo di incorrere nell'errore infantile di mischiare pere con mele.

Insomma, i numeri li portano via il vento, i risultati e il tasso tecnico dei calciatori. Certo è che affermare che la Fiorentina sia una delle squadre che riesce a controllare meglio a mettere sotto l'avversario (in termini di pressing e possesso) in Europa non è un'eresia, anzi. E, per chiudere: vedere City, Liverpool, Barcellona e, perché no, anche il Brighton di De Zerbi, primeggiare in questo studio magari può convincere anche gli animi più conservatori e "risultatisti" che, con le dovute eccezioni, nel calcio attuale non si può prescindere da una proposta di gioco "dominante" e che spesso il possesso palla e il pressing istantaneo (c'è chi lo chiama bel gioco) siano le armi migliori per arrivare ai risultati sul campo.