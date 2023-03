TOTOFORMAZIONE, DUBBI SUL MODULO, ZERO SUGLI INTERPRETI. DAL 1' JACK E SAPONARA

Oggi alle ore 20:45 allo Stadio Artemio Franchi andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Milan. I viola, reduci da due vittorie consecutive (Braga e Verona), cercano lo slancio definitivo per riprendere con decisione la rincorsa alle posizione europee di classifica. Mentre il Milan dell'ex Stefano Pioli, nonostante un periodo no trascorso nelle ultime settimane, è ancora in piena corsa Champions League. Andando ad analizzare all'interno dei quotidiani in edicola questa mattina, ci sono pochi dubbi su quella che potrebbe essere la formazione titolare gigliata. Terracciano in porta, difesa composta da Dodò, Quarta, Igor (Milenkovic comunque arruolabile) e Biraghi (Terzic out per infortunio). A centrocampo rimane l'interrogativo su come gli interpreti, ossia Bonaventua, Amrabat e Mandragora, verranno schierati (4-3-3 o 4-2-3-1?). Panchina per Barak. Davanti, oltre ai confermati Nico Gonzalez e Cabral, potrebbe tornare dal 1' minuto Saponara.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Cabral.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Cabral.

Corriere dello Sport (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Saponara.

La Repubblica Firenze (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Saponara.

Gazzetta dello Sport (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Saponara.

Tuttosport (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Saponara.

Firenzeviola.it (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Cabral.