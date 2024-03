RENZI, L'omaggio a Barone: "Era un amico di Firenze"

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stata quella relativa alle parole di Matteo Renzi, senatore della Repubblica ed ex Sindaco di Firenze oggi presente a Pozzallo per la messa in suffragio di Joe Barone: "Credo che Joe sia stato e sia ancora un grande amico di Firenze. Anche se ci sono stati momenti di tensione, quando la Curva Fiesole canta "uno di noi" dimostra cosa è Firenze. Joe era davvero uno di noi, uno che ha lavorato per cinque anni pancia a terra per tutti i progetti legati a quello che lui chiamava "il popolo viola". Per questo ho ritenuto che fosse giusto venire qua a Pozzallo e dare un ultimo abbraccio alla famiglia e a Joe che ora partirà per gli Stati Uniti".

