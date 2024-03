RANIERI, Specialista di testa e adesso leader in Europa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È un uccello? È un aereo? È Superman? No, è Luca Ranieri. Con la rete segnata contro la Roma (la quinta stagionale) il classe ’99 si è confermato il difensore italiano più prolifico, mentre la Fiorentina scopre un’arma impropria sempre più utile in zona-gol. Non è la prima volta che Lucone da la Spezia ci mette la zucca per risolvere mischie da saloon in area di rigore: con quello a Svilar fanno 4 reti di testa (solo col Ferencvaros, in Conference, ha segnato di piede, sempre a risolvere una ressa a pochi passi dalla porta). Questo un paragrafo di uno dei focus più letti oggi su Firenzeviola.it.

