ITALIANO, Arthur sta meglio, se in giornata dà il dominio

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il tecnico Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha parlato della condizione di Arthur: "I minuti di Plzen e il secondo tempo lunedì gli hanno dato qualcosa in termini di condizione e sta molto meglio. Per quanto riguarda domani, vediamo: abbiamo tempo per valutare bene cosa ci serve: se più qualità o più struttura. Vediamo. All'andata avevamo scelto il dominio e con Arthur in giornata quello ce l'hai. Ci sono anche Lopez, Barak, Duncan... Abbiamo tante possibilità e caratteristiche tra cui poter scegliere".