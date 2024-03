FOTO FV, Gli omaggi per Joe Barone alle esequie di NY

Fiori, sciarpe e anche qualche cartellone per pubblicizzare future iniziative nel nome di Joe Barone. Sono tanti gli attestati di affetto arrivati in memoria del dirigente viola, scomparso una settimana fa e oggi tumulato presso il cimitero di Green Wood a New York. Nelle immagini di Firenzeviola.it, ecco alcuni degli omaggio a Barone, tra i quali un'enorme corona di fiori del Brooklyn Italians Soccer Club.