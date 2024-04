CASTING ALLENATORE INIZIATO. MA CON TUTTA LA CALMA DEL MONDO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il casting per il prossimo allenatore della Fiorentina è già iniziato. Le voci su chi prenderà in mano la squadra viola la prossima stagione si susseguono di giorno in giorno e difficilmente si placheranno fino alla prossima posizione pubblica presa da un dirigente o dal presidente Commisso. Palladino, Gilardino, Aquilani, De Rossi e altri nomi: sul tavolo di Daniele Pradè sono tanti i profili in via di valutazione in attesa di capire il finale di una stagione che può ancora raccontare tanto.

Il presente dice Italiano.

Già, Italiano. Perché tutto parte dalla volontà, oramai espressa piuttosto chiaramente, del tecnico di andare a provare un'esperienza lontana da Firenze dopo tre anni vissuti al massimo, tra alti e bassi ma comunque sempre dando tutto se stesso, nel bene e nel male. L'ultima parola non è stata ancora scritta ed è bene averlo chiaro quando mancano poco meno di due mesi alla fine della stagione visto che la Fiorentina resta comunque in corsa su tre fronti, ma la tendenza è piuttosto chiara: a giugno ci sarà una calorosa stretta di mano e ognuno prenderà la sua strada, con la società che quindi ha già iniziato il casting per l'eventuale sostituto dell'ex Spezia.

Casting panchina.

Gilardino, Palladino, Aquilani e De Rossi sono tutti nomi che piacciono alla dirigenza e che saranno sondati più intensamente nelle prossime settimane, anche se non è da escludere un colpo alla Paulo Sousa, piazzato proprio da Pradè nel 2015 tra lo stupore generale per un esperimento che funzionò benissimo prima che i cocci si rompessero in quel maledetto gennaio. Ancora una volta starà al dirigente romano tirare fuori il coniglio dal cilindro con l'avvallo del presidente Commisso e la collaborazione degli uomini mercato al suo fianco. Con calma, in attesa di capire se la Fiorentina potrà disputare una competizione europea e magari dando continuità al lavoro fatto da Italiano in questi anni. Sono queste le linee guida che per ora la società si è data, cominciando a guardarsi intorno e restando concentrati sul campo che dice Juventus domenica e poi da giovedì quarto di finale di Conference League.