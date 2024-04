SERIE A, Colpo del Cagliari con la Dea. Genoa batte Verona

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Triplice fischio per le gare delle 18. Il Genoa espugna il Bentegodi, imponendosi per 2-1 sul Verona con le reti di Ekuban e Gudmundsson, ribaltando l'iniziale vantaggio scaligero di Bonazzoli. Grande colpo del Cagliari invece in Sardegna, dove i rossoblu mettono sotto l'Atalanta col punteggio di 2-1: Scamacca aveva portato avanti la Dea, prima che Augello e Viola nei minuti finali portassero il risultato a favore dei padroni di casa. Bergamaschi che incappano in un'altra sconfitta dopo quella con la Fiorentina in Coppa Italia.