ROMARIO, In campo a 58 anni: "Giocherò con mio figlio"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Romario, campione del mondo nel 1994 con il Brasile, tornerà su un campo da calcio per indossare la maglia del club di cui è presidente da gennaio, l'America Rio de Janeiro. E' stato lui stesso ad annunciarlo attraverso Instagram. "Non giocherò tutto il campionato, ma qualche partita con la mia squadra del cuore e realizzerò un ultimo sogno: giocare al fianco di mio figlio", ha raccontato il campione del Brasile, oggi 58enne, che si era ritirato una quindicina di anni fa. L'América de Rio de Janeiro, il club che presiede da gennaio e sotto i cui colori ha giocato brevemente nel 2009, sarà impegnato nel torneo di seconda divisione dello Stato di Rio de Janeiro (Campeonato Carioca Serie A2), che inizia a maggio e termina ad agosto.

Il vincitore di questa competizione passerà alla prima divisione dello Stato di Rio all'inizio del 2025, dove competono le squadre d'élite di Rio come Flamengo, Fluminense, Vasco de Gama e Botafogo. Da quando si è ritirato dallo sport, dopo una lunga carriera con club brasiliani (Vasco de Gama, Fluminense, Flamengo) e un periodo in Europa (PSV Eindhoven, FC Barcelona, Valencia), Romario si è impegnato in politica ed è senatore, eletto nel 2015 e rieletto nel 2022. All'America, un club fondato nel 1904 che sta attraversando una grave crisi economica, Romario giocherà al fianco del figlio, l'attaccante Romarinho, che ha firmato a marzo. (ANSA).