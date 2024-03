NAPOLI, Appello ai tifosi dopo il caso Acerbi-Juan Jesus

FirenzeViola.it

Il Napoli non ci sta. Dopo che il tribunale dello sport ha assoluto Francesco Acerbi i partenopei sono ritornati sulla vicenda, attaccando nuovamente la sentenza. Questo il post pubblicato sui propri canali ufficiali: "Crediamo in un mondo dove l'uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione ma principi concreti e universalmente riconosciuti. Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani è l'occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO al razzismo. #notoracism #voicesbreakingsilence"