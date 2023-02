AMRA&CO., Sognavano strappo: devono riciclarsi

Il Corriere della Sera, sulle pagine nazionali, parlano di un mercato ricco di tensioni in alcune piazze, con la situazione di Amrabat accostata a quella di altri giocatori. "Da Milano a Roma, passando per Firenze. L’ultimo giorno di mercato è povero di affari conclusi, ma ricco di tensioni. Alla fine resta tutto come prima: Skriniar all’Inter, Zaniolo alla Roma, Amrabat alla Fiorentina. E naturalmente Leao al Milan. Ma le scorie di trattative serrate e durissime potrebbero lasciare il segno, condizionare gli umori e anche il rendimento dei giocatori che hanno immaginato lo strappo e adesso invece devono riciclarsi" scrive il quotidiano.

Su Amrabat in particolare poi si legge: "È basso anche il morale del marocchino Amrabat, una delle stelle del Mondiale. Il Barcellona, svegliandosi con colpevole ritardo, ha presentato un’offerta da 4 milioni per il prestito e 36 per il riscatto. I viola non hanno ceduto, ma il ragazzo è turbato e non è stato convocato per il cruciale quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino"