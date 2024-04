GRAVINA, Su centro sportivo Palermo: "Prima VP, ora qui"

FirenzeViola.it

“È un giorno importante per il calcio italiano e la dimostrazione che quando si riescono a coniugare concretamente le opportunità legate all’intelligenza politica creativa e gestionale della nostra classe dirigente vengono fuori delle progettualità che smuovono e sbloccano quell’inerzia che purtroppo è paralizzante per tutto il sistema”. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato così nel corso dell’inaugurazione del nuovo centro sportivo del Palermo avvenuta ieri: “Abbiamo vissuto sensazioni simili qualche mese fa in occasione dell’inaugurazione del Viola Park della Fiorentina e ora siamo a Palermo. - continua Gravina come riporta Mediagoal.it - Questa idea di spostarci tra nord e sud per vedere nascere strutture come queste ci trasmette sensazioni positive. Una delle criticità maggiori in tutto il centro-sud è proprio la carenza delle infrastrutture, mi auguro che quello che parte oggi da Palermo sia un effetto di contaminazione positiva per tutto il nostro Paese”.

Spazio poi all’importanza delle proprietà straniere arrivate negli ultimi anni a investire nel calcio italiano: “Le proprietà straniere stanno dando stabilità e soprattutto visione al mondo del calcio, quindi non possiamo arroccarci all’interno dei nostri confini. - continua Gravina – La globalizzazione non riguarda solo alcuni aspetti del nostro paese, basta guardare a quanto accade in Premier e in Francia dove ormai è un fenomeno generalizzato da cui bisogna saper cogliere gli aspetti positivi”.

Un pensiero infine sugli stadi per Euro 2032 con il Barbera che è ancora in lizza: “È vero che non rientra fra le dieci candidature presentate nella prima fase per ospitare le partite degli Europei, ma non è ancora tagliato fuori. Se entro il primo ottobre 2026 dovesse venire fuori una realtà che garantisse una struttura gradita o in linea con gli standard internazionali la UEFA la prenderebbe in considerazione”.