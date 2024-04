DEL RE, Schmidt sconfessa una sua scelta per il Franchi

FirenzeViola.it

Dopo l'attacco al PD che Eike Schmidt ha fatto questa mattina su La Nazione per quanto riguarda il restyling del Franchi, arriva la risposta di Cecilia Del Re, candidata sindaca con la lista civica "Firenze Democratica" che a Italpress dice: “Bisogna andare avanti con il restyling dello stadio Franchi in un’ottica di consumo di suolo zero, un qualcosa a cui ho sempre tenuto molto. Il tema delle risorse preoccupa molto perché si rischia di arrivare ad un progetto a metà. Quello che abbiamo sempre auspicato è un maggior dialogo con il governo e con la Fiorentina, per trovare una strada condivisa anche con fondi privati per arrivare al restyling totale e completo di quell’opera”.

E sull'attacco di Schimdt aggiunge: ”Lui era l’unico componente ‘fiorentino’ facente parte della giuria che ha fatto parte del concorso. Io contestai quella scelta a Nardella ma lui scelse da solo la composizione della giuria per quel concorso. Si poteva scegliere un componente dall’università, dai vari ordini, qualcuno che ben conoscesse la città, era importante, si è invece preferito i grandi nomi. Poi alla fine sconfessa una sua scelta”.

Infine, Del Re conclude: "Quello che mi è tantissimo dispiaciuto è vedere che quando mancavano risorse si è deciso di fare a meno del fotovoltaico della copertura dello stadio Franchi che consentiva di realizzare la più grande comunità energetica di Campo di Marte, ed il sistema di recupero delle acque piovane. Mi auguro che quelli furono i punti forti del progetto dello studio Arup siano messi in sicurezza”.