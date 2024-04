CHIRICO, Possesso a favore dei viola? Scelta di Allegri

FirenzeViola.it

A commentare il momento in casa Juve a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Marcello Chirico: "Gatti fa sempre gol decisivi, questo va sottolineato. C'è stata però sofferenza dal 30' del primo tempo. Ha rischiato di fare il secondo gol e forse meritava pure di farlo, poi però si è abbassata e ha messo il pullman davanti all'area. Allegri parla di buon campionato? Allegri è nervoso perchè a fine anno sarà risolto il contratto, è da due mesi che lo so. Il nervosismo nasce da lì. C'è un accordo di massima con Thiago Motta. Questa cosa lo innervosisce ed è normale. Allegri, innervosito anche stavolta, ha detto che ci sono anche gli avversari e non sempre si può fare la partita che si desidera. Ha lasciato giocare la Fiorentina in casa tua con l'85% del possesso palla. Ma è lui che ha deciso di fare così, non perché lo voleva la Fiorentina.

Chiesa? Si sta provando a fare il rinnovo, ma lui aspetta di capire chi sarà il prossimo allenatore. Quando gli diranno che è Motta, firmerà. Lui non ne può più di Allegri. Motta porterà qualche elemento dal Bologna. Giuntoli sonda Calafiori, Ferguson, giocatori che servono alla Juventus. Il fatto che va a prendere certi giocatori è una spia della scelta del tecnico. Vlahovic se arrivano 60-70 mln lo danno, Bremer per 70ò80 mln. Chiesa non lo devi dare via, faresti una minus-valenza ora, perché questo non è il suo valore reale. E poi il centrocampo va rifatto".