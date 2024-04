CHAMPIONS, Passa il Bayern. City-Real ai supplementari

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Bayern Monaco in semifinale di Champions League, con Tuchel che si conferma allenatore con un ottimo rapporto con la coppa dalle grandi orecchie e vince per 1-0 grazie al gol di Kimmich. L'Arsenal ha fatto troppo poco per vincere e anche atleticamente la squadra di Arteta non sembra essere nel momento migliore della sua stagione: serviva una grandissima partita per avere ragione del Bayern a casa sua, semplicemente non è arrivata.

Come da manuale. Dopo lo spettacolare 3-3 del Bernabeu, Manchester City e Real Madrid pareggiano anche nel ritorno dell'Etihad Stadium dove il risultato finale è 1-1 grazie alle reti di Rodrygo nel primo tempo e di Kevin De Bruynenella ripresa. Si va ai supplementari.