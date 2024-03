BARONE, Nelle gare odierne di C osservato 1' di silenzio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo il minuto di silenzio prima del calcio d'inizio dell'amichevole tra Italia e Venezuela di giovedì, anche in Serie C - nelle gare che si sono svolte oggi - si è avuto modo di ricordare il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. Prima di tutte le gare del campionato previste per questo sabato le squadre si sono raccolte intorno al cerchio di centrocampo per commemorare con 60" di silenzio il dirigente viola, scomparso martedì scorso all'età di 57 anni (ne avrebbe compiuti 58 il giorno successivo).