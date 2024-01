IMPALLOMENI A RFV, Ecco il volto della nuova Fiorentina

FirenzeViola.it

Stefano Impallomeni a Radio Firenze Viola

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato di Fiorentina durante "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola: "La Fiorentina mi sta sorprendendo molto perché ha trovato un nuovo modo per competere, in quanto è sempre attaccata al risultato. E l'uomo simbolo di questo nuovo modo di approcciare le partite è Luca Ranieri, così come credo che questo sia percepito da tutto lo spogliatoio".

La Supercoppa è un'occasione?

"Sicuramente, anche visto il momento del Napoli. I viola non saranno al completo, ma possono farcela e prendersi, tra l'altro, la rivincita dello scorso anno in finale di Coppa contro l'Inter".

Si aspettava una Fiorentina più attiva sul mercato?

"Io credo che la dirigenza ci stia provando, poi può cambiare tutto in un attimo. Più avanti capiremo perché Ngonge ha scelto il Napoli, senz'altro la Viola non comprerà tanto per comprare".