BOLTON-FIORENTINA 1-1, Rivivi il LIVE della sfida

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

22.23 - Con la partita termina anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

22.21 - La Fiorentina dunque non va oltre l'1-1 nella prima amichevole inglese contro il Bolton, in un clima che alla fine è diventato infuocato con qualche accenno di rissa. In rete per i viola Brekalo, bravo a sfruttare una bella azione di Caprini, nel secondo tempo un'uscita avventata di Terracciano consente ad Adeboyejo di pareggiare i conti.

90' - FINISCE QUI: NIENTE RECUPERO, BOLTON-FIORENTINA TERMINA 1-1.

88' - La Fiorentina fa girare il pallone ma non punge. Manca sempre meno alla fine e tutto sembra portare al pareggio a Bolton.

86' - Ancora animi tesi tra Dodo e Johnston del Bolton. L'arbitro è costretto a fermare il gioco per far da riappacificatore, anche se alla fine ammonisce solo Dodo.

84' - Mandragora si libera dalla distanza e poi prova il tiro, non trovando però lo specchio della porta.

81' - Giallo per Rubino che allontana il pallone dopo un fallo fischiato contro. Arbitro un po' in ciampanelle.

80' - Si è giocato molto poco in questa fase ma la Fiorentina non riesce più ad impensierire il Bolton.

78' - Ranieri viene sostituito: al suo posto Krastev. Con lui entra anche Sottil.

77' - Altra rissa dopo un intervento duro di Ranieri che probabilmente ha voluto vendicarsi per il fallo su Kean: giallo per il difensore viola.

75' - Altri cambi per la Fiorentina: fuori proprio Kean, Biraghi e Bianco, dentro Kouadio, Mandragora e Kouame.

72' - Rissa in campo dopo un contrasto durissimo che ha visto protagonista in negativo Moise Kean, che resta a terra molto dolorante per un intervento killer di un difensore del Bolton. Gli animi si accendono e dopo qualche istante di tensione la situazione di placa. Fischi per l'attaccante della Fiorentina, la sportività inglese...

67' - Cambi nella Fiorentina: entrano Kayode, Parisi e Dodo, fuori Comuzzo, Fortini e Ikoné.

65' - Uscita sballata di Terracciano che su una punizione viene anticipato da un compagno, resta a terra e lascia la porta sguarnita. Dopo il rimpallo il pallone finisce ad Adeboyejo che si gira e mette in rete.

65' - GOL DEL BOLTON. Adeboyejo segna dopo un errore in uscita di Terracciano.

63' - Amatucci vicino al gol! Schema da punizione che porta alla conclusione del centrocampista viola, conclusione fermata da Baxter.

57' - Fortini! Para Baxter! Kean lavora due volte un pallone e lancia il giovane viola che dal limite dell'area sinistro prova il destro a giro parato dal portiere avversario.

55' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Barak e Caprini, dentro Amatucci e Rubino.

54' - Palo incredibile di Kean! L'attaccante viola è bravissimo a lottare e guadagnare palla trovandosi a tu per tu con il portiere avversario da posizione defilata: Kean non serve Caprini tutto solo a centro area ma carica il piattone ma scheggia il palo esterno. Seconda grande occasione fallita dall'attaccante gigliato.

53' - Comuzzo è attentissimo in copertura su un pallone perso alto: il giovane difensore ferma Adeboyejo.

52' - Problemi per Ranieri che si è fatto male al ginocchio e ha bisogno di qualche istante per riprendersi. Per fortuna non sembra avere ripercussioni il contrasto che ha visto protagonista il difensore viola.

51' - Azione prolungata del Bolton che lavora molto bene nello stretto, poi è brava la difesa viola a salire e lasciare gli avversari in fuorigioco riconquistando così palla.

49' - Apertura sbagliata di Kean che vanifica una buona occasione in ripartenza per la Fiorentina. Un po' nascosto l'attaccante viola dopo l'occasione sbagliata ad inizio partita.

45' - Si riparte! Nessun cambio nella Fiorentina.

--- INTERVALLO ---

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO. Concesso solo un minuto di recupero in cui non è accaduto altro.

44' - Il gioco riprende solo dopo diversi minuti.

41' - Gioco fermo per una botta presa da un difensore del Bolton che ha bisogno dell'entrata in campo dello staff medico.

38' - Traversa clamorosa del Bolton che sfrutta un contropiede 4 contro 2 mettendo Lolos davanti alla porta vuota: l'attaccante degli inglesi fallisce clamorosamente centrando il palo alto con il mancino e salva i viola. Che brivido per Terracciano!

35' - Rischia un altro rigore la Fiorentina con Ranieri che si oppone con il petto ad un cross dalla destra. Anche stavolta per l'arbitro non c'è nulla.

30' - Bolton molto pericoloso con Biraghi che si oppone ad una conclusione aerea di Adeboyejo: gli inglesi chiedono il rigore ma per l'arbitro non c'è nulla.

28' - Kean lanciato verso il portiere avversario viene fermato da una posizione di fuorigioco ravvisata dall'arbitro.

26' - Bolton in difficoltà soprattutto a centrocampo dove i viola stanno surclassando gli avversari costretti ad alcuni falli per fermare le azioni.

24' - Lo stesso Caprini non colpisce bene in area su una bella sponda aerea di Brekalo: prova la mezza rovesciata ma si è accartocciato su se stesso.

21' - GOL DELLA FIORENTINA. Caprini bravissimo a liberarsi sulla linea di fondo destra, poi passa all'indietro e Brekalo da due passi infila il pallone in rete. Fiorentina in vantaggio 1-0.

16' - Si riempie il Community Stadium di Bolton con circa 7mila tifosi presenti. Bell'atmosfera in Inghilterra per la Fiorentina che ricomincia a riassaporare il campo.

15' - Si è un po' fermata l'onda viola. Il Bolton si è sistemato e sta controllando il pallone.

12' - Ci prova Caprini dalla distanza con il destro, palla fuori di poco sulla rasoiata che spaventa ancora Baxter.

12' - La Fiorentina si è svegliata e costruisce un'altra bella azione con Ikoné che viene fermato in area.

10' - Biraghi ad un passo da gol! Bella sponda di Kean che libera il capitano viola in area: mancino rasoterra sul quale è bravissimo il portiere Baxter che ci mette la punta delle dita.

8' - Terracciano risponde a Collins in un'altra occasione pericolosissima per il Bolton, poi l'arbitro chiama il fuorigioco: nulla di fatto dopo una brutta palla persa da Barak in impostazione.

6' - Partita nella quale sta prendendo campo il Bolton che spaventa in un paio di occasioni Terracciano senza però trovare la via della porta.

3' - Kean fallisce la prima occasione del match. Palla rubata alta dalla Fiorentina con Barak, Kean si trova a tu per tu con il portiere avversario ma chiude troppo il mancino e il pallone termina fuori.

0' - Si parte al Community Stadium di Bolton. Primo pallone giocato dalla Fiorentina, in completo viola. Bolton in bianco.

20.28 - Entrano in campo in questo momento le due squadra, con Biraghi a guidare le fila della Fiorentina con il gagliardetto in mano.

20.25 - Presente a Bolton in rappresentanza della Fiorentina il solo direttore tecnico Roberto Goretti che vedrà la partita proprio accanto a Colpani sugli spalti dello stadio. Pradè e Firenze sono rimasti in Italia.

20.20 - Non sarà della partita pur avendo raggiunto il gruppo nel pomeriggio di oggi, così Andrea Colpani si è prima allenato sul terreno di gioco con un preparatore, poi ha avuto modo di stringere la mano e conoscere tutti i compagni.

Alle 20.30 la Fiorentina scende in campo con il Bolton per la seconda amichevole estiva ufficiale dopo la sgambata con la Primavera e il 4-0 con la Reggiana al Viola Park. I giocatori di Palladino proseguono la preparazione estiva in vista dell'inizio della stagione e stasera affronteranno al Community Stadium di Bolton i padroni di casa, squadra della terza serie inglese. Su Firenzeviola.it il racconto della partita.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

BOLTON (3-5-2): Baxter; Ricardo Santos, Toal, Forrester; Dacres-Cogley, Thomason, Sheehan, Lolos, Conway; Adeboyejo, Collins.

A disposizione: Iredale, Johnston, Nlundulu, Coleman, Morley, Arfield, Khumbeni, Matheson, Sharples-Hamed.

Allenatore: Evatt.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Ikone, Bianco, Barak, Fortini; Brekalo, Caprini; Kean.

A disposizione: Martinelli, Christensen, Dodo, Pongracic, Amatucci, Baroncelli, Sottil, Kouadio, Krastev, Munteanu, Rubino, Kayode, Mandragora, Parisi, Kouame.

Allenatore: Palladino.