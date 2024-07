ACF. FEMM., Trattativa per il ritorno di Bartoli: il punto

Fonte: a cura di Stefano Berardo

Diverse settimane fa è stata messa in circolo la voce secondo cui Elisa Bartoli, ex Fiorentina e storico capitano della Roma Femminile, sarebbe in procinto di lasciare la Capitale. La decisione è stata presa a causa di alcuni screzi tra la senatrice giallorossa ed il tecnico attuale Alessandro Spugna. Tra le possibili piste da tenere in considerazione c’è stata, sin da subito, quella legata ad un ritorno a Firenze dove Bartoli è già stata dal 2016 al 2018 vincendo tra l’altro uno scudetto in viola.

Dopo alcuni giorni di assoluto silenzio, la trattativa è effettivamente partita con la Fiorentina che ha mosso i primi passi per convincere il terzino della lupa a ritornare in riva all’Arno. Compito che però, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, si sta rendendo sempre più difficile. Sebbene Bartoli consideri ormai conclusa la sua esperienza da capitana a Roma, è frenata dal fatto che potrebbe finire in una diretta concorrente della sua ex squadra (della quale non ha mai nascosto di essere tifosa) oltre a fattori come l’ingaggio e il numero di partite da poter giocare. Fattori che di fatto hanno messo in stallo la trattativa che sebbene sia indirizzata verso la conclusione in positivo, al momento necessita di quello scatto in più per convincere Bartoli a sposare nuovamente il progetto Fiorentina. Sono attese novità nei prossimi giorni.