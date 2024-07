GONZALEZ, Contatti con l'Arabia ma Atletico in pole

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non è un mistero che la Fiorentina voglia abbassare il monte ingaggi, e il prossimo sacrificato in questo senso potrebbe essere Nicolas Gonzalez. La richiesta per il classe 1998 è diminuita e si aggira sui 30-35 milioni. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it nella giornata di oggi il suo entourage ha avuto dei nuovi contatti con l'Arabia Saudita. E per quanto nell'ultimo periodo gli interessamenti non siano mancati neppure dall'Italia, allo stato attuale la soluzione più indicata resta l'Atletico Madrid. Che però dovrà prima fare cassa per poter eventualmente affondare il colpo sull'argentino.