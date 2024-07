REPICE A RFV, Colpani è bravo e ha l'età dalla sua parte

FirenzeViola.it

Francesco Repice, radiocronista della RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Garrisca al vento" per parlare di Colpani che domani mattina sarà a Firenze per sostenere le visite mediche.

Su Kean e Colpani:

"A Kean manca uno step per diventare l'attaccante della Nazionale. Colpani invece ha tutto, ha dalla sua l'età e la bravura di giocare a pallone. Deve essere bravo a non cadere nel tranello dei ruoli, la posizione in campo la trova lui perché tecnicamente ha un qualcosa in più".

Soulé vale veramente il doppio di Colpani?

"Io questa enorme differenza non la vedo. Poi gli esperti di mercato e gli allenatori fanno un'altra valutazione. Colpani a me sembra un giocatore dello stesso livello di Soulé. Ha fatto un gol in meno di Soulé senza battere i rigori. Soulé magari ha quel qualcosa in più e 4 anni in meno di Colpani. Mi sembra un predestinato e pronto a una prossima chiamata in Nazionale. La Fiorentina, a giudicare dagli acquisti, sembra abbia le idee chiare".

Questa Fiorentina sarà bella da vedere?

"Sì perché è una squadra allenata da un allenatore giovane che mi piace. Italiano aveva chiuso il suo ciclo a Firenze in maniera positiva e questo è uno step. Anche gli allenatori nel loro percorso incontrano delle difficoltà".

Con l'arrivo di Colpani, Nico rischia il posto?

"Nico è un giocatore forte come Colpani. I giocatori forti se lo trovano loro lo spazio dentro il campo e possono giocare tranquillamente in campo".

