NOTIZIE DI FV ACF. FEMM., TRATTATIVA PER IL RITORNO DI BARTOLI: IL PUNTO Diverse settimane fa è stata messa in circolo la voce secondo cui Elisa Bartoli, ex Fiorentina e storico capitano della Roma Femminile, sarebbe in procinto di lasciare la Capitale. La decisione è stata presa a causa di alcuni screzi tra la senatrice giallorossa... Diverse settimane fa è stata messa in circolo la voce secondo cui Elisa Bartoli, ex Fiorentina e storico capitano della Roma Femminile, sarebbe in procinto di lasciare la Capitale. La decisione è stata presa a causa di alcuni screzi tra la senatrice giallorossa... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 luglio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi