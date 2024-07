LAZZARI A RFV, Colpani da top club, merita l'azzurro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio a un ex Fiorentina come Andrea Lazzari che, ai nostri microfoni, ha commentato così l'acquisto di Andrea Colpani: "Per me è un gran colpo per la Fiorentina. In quest'annata passata ha dimostrato di essere un calciatore da top club. Ha le qualità per fare uno step ulteriore in carriera e credo che Firenze sia la piazza giusta per fare questo salto in avanti e per guadagnare in maniera stabile la Nazionale".

Per il mercato in entrata si parla di Tessmann e McKennie: "Su questo, mi sembra che McKennie potrebbe essere il più pronto per la Fiorentina. L'ultimo anno ha fatto la differenza nella Juventus".

