EX DS VENEZIA A RFV, Tessman cresciuto molto, pronto per i viola. Ecco quanto lo pagai

FirenzeViola.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'ex ds del Venezia Mattia Collauto è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare di mercato, a partire dalla lungaggine delle trattative: "Le dinamiche di mercato sono cambiate negli ultimi anni, ci sono situazioni che lo hanno allungato, poche idee e trattative estenuanti su tutte. Poi ci sono le Nazionali che portano via qualcosa"

Per Colpani, la strategia del tira e molla paga? "Dipende dalle esigenze di tutte e due le parti. Sono trattative che possono allungarsi e certo non giova alla squadra e all'allenatore ma non succede solo alla Fiorentina, in molte squadre ci sono cantieri aperti anche se il campionato inizia presto".

Su Tessmann chi può fare l'investimento? "Credo che si muoverà da Venezia, anche per volontà del ragazzo che vuole cambiare. Lo conosco bene perché lo portammo noi in Italia, è cresciuto a dismisura in questi due anni; al suo primo anno non era ancora pronto a fare il titolare per il campionato italiano e lo abbiamo inserito con calma ed ora è pronto. Ha fisicità, usa entrambi i piedi, tira in porta... è un calciatore moderno. A Torino e Fiorentina farebbe comodo come titolare mentre l'Inter voleva parcheggiarlo al Premier, poteva essere importante per lui".

Valutazione? "E' un 2001, ha margini di miglioramento e il Venezia l'ha valorizzato in questi anni e vorrà recuperare dalla cessione perché ha investito su di lui in questi anni. Lo prese per 2-3 milioni e penso che il valore come minimo è raddoppiato"