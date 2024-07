NON SOLO COLPANI: TESSMANN ORA È UNA PRIORITÀ E OCCHIO AI NUOVI CONTATTI CON LA JUVE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo giorni di stallo, con la Fiorentina alla ricerca delle tempistiche giuste per riaccendere i motori del proprio mercato, i contatti degli ultimi due giorni con il Monza hanno portato alla quadra per l'approdo in città di Andrea Colpani. Un accordo arrivato grazie alla mediazione continua dei dirigenti viola, di Galliani e degli agenti del calciatore, che già ieri sera ha effettuato le visite mediche in vista della partenza di oggi verso i compagni attualmente in ritiro in Inghilterra.

L'accordo - La Fiorentina verserà 4 milioni subito nelle casse dei brianzoli, con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Al giocatore 4 anni di contratto a 1,2 milioni di euro a stagione, un ingaggio più che raddoppiato rispetto ai 500mila euro che percepiva nel Monza.

È solo l'inizio - L'acquisto di Colpani però pare essere stato solo il "la" di giorni caldi per il mercato del club di Commisso, con diversi obiettivi che potrebbero presto trasformarsi da semplici sondaggi a vere e proprie trattative. Dopo il via libera per il centrocampista offensivo del Monza, ieri sera i viola hanno infatti riavviato i contatti col Venezia per Tessmann, centrocampista statunitense impegnato con la propria Nazionale alle Olimpiadi di Parigi che dopo il fallimento dell'intesa con l'Inter è tornato ad essere un obiettivo sensibile di Pradè e Goretti. Il Venezia è pronto a cederlo e chiede una cifra che si aggira intorno ai 7 milioni. Oggi potrebbe già essere una giornata da "accelerata", con il giocatore che viene considerato da molti come un vero e proprio prospetto nel ruolo di metronomo del centrocampo.

I contatti con la Juventus - Contestualmente, i viola sono tornati a parlare con i bianconeri dopo l'affare Kean, chiedendo informazioni per diversi giocatori che Giuntoli sta provando a cedere per far spazio al mercato in entrata e fare cassa. Oltre a McKennie, tra le priorità in uscita per la Juve, la Fiorentina si è informata anche sul conto di Rugani, che potrebbe rivestire il ruolo del difensore d'esperienza che Palladino ha chiesto per rafforzare la propria linea difensiva. Da non perdere di vista nemmeno Milik, attaccante che i bianconeri devono cedere e che più avanti nel mercato, potrebbe riscontrare il favore viola per i costi contenuti dell'eventuale operazione.

Settimana bollente - Mentre il termometro del clima continua a salire, anche quello del mercato dunque sembra destinato a riscaldarsi allo stesso modo. Tra domani e la prossima settimana, quella che porterà all'amichevole del 4 agosto contro il Montpellier al Viola Park, c'è dunque da aspettarsi nuove accelerate, con l'obiettivo di completare al più presto una squadra che, al 26 di luglio e nonostante l'acquisto di Colpani, è lontana dall'essere pronta per l'inizio del campionato. Intanto la Fiorentina ha sondato anche Jens Cajuste.